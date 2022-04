Anna Netrebko fordømmer krigen i Ukraina

Kalles sviker etter å ha tatt avstand fra Putin og krigen i en uttalelse.

Den russisk-østerrikske sopranen Anna Netrebko (50) er en av operaens største stjerner. På grunn av Netrebkos forbindelser til Kreml og president Vladimir Putin, har flere vestlige operahus avlyst sopranens konserter.

Det har fått Netrebko til å ta bladet fra munnen.

I en uttalelse publisert på Netrebkos Facebook-side, tar sopranen sterk avstand fra krigen og Putin.

– Jeg fordømmer krigen mot Ukraina. Mine tanker er med krigens ofre og deres familier. Min posisjon er tydelig: Jeg er ikke medlem av et politisk parti, og er heller ikke tilknyttet noen leder av Russland.

«Sviker»

– Jeg erkjenner og beklager at mine handlinger og uttalelser i fortiden delvis har blitt feiltolket. Faktisk har jeg bare møtt president Putin en håndfull ganger i hele mitt liv, forklarer Anna Netrebko i en uttalelse. Les mer Lukk

Etter Netrebkos uttalelse, har hun fått hard medfart i Russland, hvor sopranen har en stor fanskare.

Den russiske politikeren Vjatsjeslav Volodin var ikke fornøyd med Netrebkos uttalelser.

– Du kan ikke kalle det noe annet enn et svik. Hun har en stemme, men ingen samvittighet. Tørsten hennes for rikdom, heder og ære, er større enn kjærligheten for moderlandet, skrev han på sin Telegram-profil ifølge New York Times.

Volodin tilhører partiet Forent Russland, og ble utnevnt til Statsdumaens formann i 2016. Før dette var han leder i presidentadministrasjonen til Putin.

Personlig hilsen

Anna Netrebko har gjennom flere år hatt kontakt med, og blitt avbildet med, Putin i flere offentlige sammenhenger. I 2021 feiret hun 50-årsdagen sin i Kreml. Her mottok hun også en personlig hilsen fra den russiske presidenten.

I 2014, da Russland okkuperte Krim, dukket Netrebko opp på en pressekonferanse med den pro-russiske separatistlederen Oleg Zarjow, skriver den danske avisen Berlingske ifølge Dagbladet.

Hun understreker at hun bor i Østerrike, hvor hun er skattepliktig, og at hun ikke har mottatt penger fra den russiske regjeringen.