«CODA» ble beste film, ingen norsk pris og et slag i ansiktet – dette var årets Oscar-utdeling

Skuespillerne og skaperne av «CODA» tok imot prisen for beste film under nattens Oscar-utdeling. Foto: Chris Pizzello / AP / NTB

NTB

Nattens Oscar-utdeling sparte ikke på kruttet etter fjorårets pandemipregede sending. Det ble sang, hyllester og banebrytende priser – men også dramatikk.

Etter rekordlave seertall under fjorårets Oscar-utdeling, gikk produsentene i år til en av verdens største stjerner, Beyoncé, for å starte showet. Hun framførte sin nominerte sang «Be Alive», tilhørende filmen «King Richard», i en forhåndsinnspilt åpningssekvens.

Utdelingen var preget av koreograferte sang- og dansenumre, og flere eldre filmer ble hyllet, blant annet «Gudfaren» og «Pulp Fiction».

Academy of Motion Picture Arts and Sciences har delt ut Oscar-prisene hvert år siden 1929. I år ble sendingen ledet av komikerne og skuespillerne Wanda Sykes, Amy Schumer og Regina Hall.

«CODA» ble beste film

«CODA» fikk nattens gjeveste Oscar-statuett og tok med seg prisen for beste film.

«CODA» fikk også prisen for beste tilpassede manus og skuespiller Troy Kotsur vant beste mannlige birolle for sin innsats i filmen.

Han ble den andre døve skuespilleren til å vinne en Oscar-statuett. Hans medskuespiller i filmen, Marlee Matlin, var den første døve skuespilleren til å motta en Oscar i 1986.

Til tross for at filmen var en av de med færrest nominasjoner i forkant av nattens utdeling, klarte den altså å vinne i alle de store kategoriene den var nominert i.

Banebrytende



Flere av de utdelte prisene kan kategoriseres som banebrytende – Ariana DeBose ble den både den første åpent skeive og den første latinamerikanske kvinnen til å vinne prisen for beste kvinnelige birolle.

Hun vant for rollen som Anita i «West Side Story», en rolle Rita Moreno også vant en Oscar for seksti år tidligere.

Jane Campion vant prisen for beste regissør for «The Power of the Dog». Hun er bare den tredje kvinnen som har vunnet denne prisen, og er også den første kvinnen som noensinne har blitt nominert to ganger.

Ingen pris til nordmenn

Norges Oscar-håp «Verdens verste menneske», som var nominert i kategoriene beste internasjonale film og beste originalmanus, endte ikke opp med noen priser.

Heller ikke Norges «alternative» Oscar-håp, den danske filmen «Flukt» og den indiske dokumentaren «Writing with Fire», som begge har norske co-produsenter, endte opp med å få noen priser.

Men Norge hadde allerede før utdelingen sanket hjem én Oscar-statuett i år, en historisk Æres-Oscar som fredag ble tildelt Liv Ullmann. Hun var også til stede under utdelingen natt til mandag og ble hyllet under sendingen.

Sjokkerende slag

Publikummet i Dolby Theatre fikk seg en overraskelse da komiker Chris Rock skulle dele ut prisen for beste dokumentar. Da han vitset om Jada Pinkett Smith og at han gjerne ville se en oppfølger til «G.I. Jane», ble Smiths ektemann Will Smith tilsynelatende fornærmet.

Han gikk likså greit opp på podiet og ga Rock et slag i ansiktet. Etter at han hadde satt seg ned igjen, ropte han «Ikke snakk om kona mi!» til Rock.

Seansen mellom Rock og Smith fikk internettet til å koke, og mange lurte på om det hele var planlagt eller ikke.

Beste skuespiller

Senere i sendingen vant Will Smith prisen for beste mannlige skuespiller. Det var skuespillerens første Oscar-statuett, som han gråtkvalt tok imot.

– I denne tiden av livet mitt, i dette øyeblikket, er jeg overveldet av det Gud kaller på meg til å gjøre og være i denne verdenen, sa han i takketalen sin.

Smith kom også med en tilsynelatende referanse til det som skjedde mellom han og Rock minutter før.

– Jeg håper Akademiet inviterer meg tilbake, sa han.

Vert for sendingen, Amy Schumer, tøyset også med hendelsen da hun tok til scenen etter Smith.

– Har jeg gått glipp av noe? Det er liksom en annen stemning her, sa hun.