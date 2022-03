Ukraina hevder russiske styrker trekker seg fra Kyiv-regionen

NTB

Russland har blitt tvunget til å trekke tilbake styrker fra Kyiv-regionen som følge av store tap, hevder den ukrainske generalstaben.

To bataljoner med taktiske grupper fra den russiske hæren er trukket tilbake fra Kyiv-regionen og inn i Hviterussland, noe som er typisk for militærenheter som er blitt påført betydelige tap, står det i en oppdatering fra generalstaben i Ukraina ifølge BBC.

I tillegg er det stor reduksjon i mengden enheter som flyttes fra Russland og inn i Ukraina, hevder generalstaben.

Målet er å bevare Ukrainas suverenitet og territorielle integritet

Nye fredssamtaler forventes å starte i Tyrkia mandag eller tirsdag.

I en tale natt til mandag sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj at han ønsker fredsforhandlingene velkommen og står fast ved at målet hans er å bevare Ukrainas suverenitet og territorielle integritet.

– Målet er selvfølgelig fred og at landet vårt kan komme tilbake til normalen så fort som mulig, sa han.

Søndag sa Zelenskyj at han var villig til å vurdere status for Ukraina i forhandlingene med Russland. Et av hovedkravene Kreml stiller, er at Ukraina ikke skal øke kontakten med Nato.

Ukraina melder om vellykket fremrykking rundt Kharkiv

Ukrainske soldater har klart å slå tilbake russiske styrker rundt byen Kharkiv øst i landet, ifølge den regionale militærlederen.

Oleh Synegubov uttaler i meldingstjenesten Telegram at russiske styrker ble skjøvet tilbake fra flere steder rundt Kharkiv søndag.

– Vi driver okkupantene tilbake i retning den russiske grensen, sier Synegubov.

Han sier at en boligbygning ble truffet av russiske luftangrep i landsbyen Oskil i Izium-regionen søndag og at en familie på fire ble drept.

Opplysningene er ikke bekreftet av uavhengige kilder.

Russiske fallskjermjegere løper mot etfly under en operasjon som sies å ta kontroll over en flyplass, midt i den russiske invasjonen av Ukraina, på et ukjent sted, i Ukraina. Les mer Lukk

Ukraina hevder Russland utplasserer nye raketter i Hviterussland



Russland forbereder rakettangrep mot Ukraina ved å sende nye raketter til utskytingsramper i Hviterussland, ifølge ukrainsk etterretning.

Rakettene skal brukes med Iskander-systemet av enheter som er utstasjonert nær Kalinkavitsjy sørøst i Hviterussland, står det i en uttalelse fra den ukrainske generalstaben, som siterer ukrainsk militæretterretning.

Påstandene er ikke bekreftet av uavhengige kilder.

Iskander-systemet er et mobilt bakkebasert system som kan skyte ut kortdistanseraketter og krysserraketter. Eksperter har påpekt at prosjektilene slipper ut såkalte lokkeduer etter utskyting for å forvirre radarer og avskjæringsraketter.

Luftangrep mot flere ukrainske byer

Russiske styrker fortsatte søndag kveld å gjennomføre rakettangrep mot flere byer i Ukraina, ifølge en av president Volodymyr Zelenskyjs rådgivere.

– Flere og flere raketter hver dag. Mariupol teppebombes, uttaler rådgiver Mykhailo Podoljak på Twitter.

Han nevner også byer som Lutsk, Kharkiv, Zhytomyr og Rivne, melder CNN.

– Russland har ikke lenger språk, humanisme, sivilisasjon. Bare raketter, bomber og forsøk på å slette Ukraina fra verdenskartet, sier han.

Luftvernsirener ble utløst i alle landets regioner tidligere søndag kveld. Det ble meldt om lyd fra flere kraftige eksplosjoner i hovedstaden Kyiv, og i Luzk nordvest i landet ble et drivstofflager angivelig truffet i et angrep.

Podoljak anklager den russiske hæren for «umenneskelig taktikk» som omfatter «delvis eller full blokade av humanitære korridorer og blokade av beleirede byer».