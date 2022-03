Demonstrasjoner på Jamaica mens William og Kate var på besøk

Jamaicanere protesterte mot besøket fra Storbritannias prins William og hertuginne Kate tirsdag. De ønsker en offisiell beklagelse for det britiske kongehusets rolle i slaveriet. Foto: Collin Reid / AP / NTB

Demonstranter møtte Storbritannias prins William og hertuginne Kate i Kingston tirsdag. De krever en unnskyldning for kongehusets rolle i slavehandelen.

De to ankom Jamaicas hovedstad for et tre dager langt besøk i landet. Dette er en del av en større tur til Karibia i forbindelse med markeringen av dronning Elizabeths 70 år ved tronen.

Før hertugparet ankom møtte demonstranter opp utenfor den britiske ambassaden i byen. De bar plakater med krav om erstatning og en offisiell unnskyldning for kongehusets rolle da hundretusenvis av afrikanere ble tatt til øya, der de led under forferdelige forhold.

Blant dem var Clement Deslandes, som kalte det et slag i ansiktet til hans forfedre at «en kongelig person kommer hit uten bekymring og uten anger i hjertet».

– De har disse fintfolk-privilegiene der de bare kan komme hit, og vi blir nødt til å rulle ut den røde løperen for dem. De dagene er over, sa Deslandes.

– Jeg er her for å representere mine forfedre, alle dem som døde i slaveriet og ble drept på grunn av hvite folks undertrykking, sa han videre.

De kongeliges besøk skjer mens oppslutningen har økt i Jamaica for å gå samme vei som Barbados og bli republikk. Paret avlyste et besøk til en landsby i Belize på starten av Karibia-turneen, angivelig etter klager fra urfolk i området.