USA ber Tyrkia levere russiskproduserte S-400-raketter til Ukraina

S-400 benytter tre forskjellige missiler; ekstremt langtrekkende, langtrekkende og mellomdistanse. Alle enheter er mobile og kan utplasseres nesten hvor som helst på land. Skulle Ukraina få tak i dette våpensystemet, vil det bety alvorlig trøbbel for Putins krigsmaskin.

Et svært kontroversielt forslag om våpenleveranser fra Nato-landet Tyrkia til Ukraina kan utløse en ny diplomatisk krise mellom USA og Tyrkia.

Biden-administrasjonen ber nå Nato-allierte, som har brukt russiskprodusert utstyr og systemer, inkludert S-300 og S-400, om å vurdere å overføre disse våpensystem til Ukraina for å kunne slå tilbake mot den russiske krigsmaskinen.

Det vil i så fall innebære en ytterst betent og delikat problemstilling.

Da Tyrkia for fire år siden bestemte seg for å kjøpe de russiskbygde overflate-til-luft missilbatteriene, gikk alarmen i Nato.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan.

Etter at den første russiske rakettleveransen ankom Tyrkia i juli 2019 innførte USA umiddelbart sanksjoner mot Tyrkia. Blant annet ble Erdogans regime nektet å kjøpe det avanserte kampflyet F-35, av frykt for at høyteknologiske hemmeligheter kunne komme på avveie.

Nå er de russiske rakettene igjen i søkelyset. Mens Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj forgjeves forsøker å overbevise Nato om å innføre et flyforbud over Ukraina, prøver USA å finne andre måter å utruste det ukrainske forsvaret med effektive våpen som kan stanse russernes fremrykking.

Mobilt rakettsystem med ekstrem rekkevidde



– USA har uformelt tatt opp med Tyrkia muligheten for å sende sine russiskproduserte S-400 missilforsvarssystemer til Ukraina for å hjelpe landet med å bekjempe invaderende russiske styrker, opplyser tre kilder til nyhetsbyrået Reuters.

S-400 benytter tre forskjellige missiler; ekstremt langtrekkende, langtrekkende og mellomdistanse. Russland hadde i 2015 minst 14 S-400-systemer i aktiv beredskap, og mer enn 152 operative S-400-enheter fordelt over hele landet, ifølge Wikipedia.

S-400-missilsystemet beskytter først og fremst russiske storbyer som Moskva og St. Petersburg, men alle enheter er mobile og kan utplasseres nesten hvor som helst på land.

Russerne kan bli hardt straffet av egne våpen



Dersom Ukraina skulle få tilgang til dette avanserte forsvarssystemet, vil de russiske våpnene kunne brukes mot russerne selv. Det ville i så fall være skjebnens ironi.

Tyrkiske myndigheter har foreløpig ikke kommentert det nye amerikanske forslaget.

– Jeg tror alle vet at S-400 har vært et langvarig problem, og kanskje dette er et øyeblikk da vi kan finne ut en ny måte å løse dette problemet på, sier USAs visestatssekretær Wendy Shermans til den tyrkiske kringkasteren Haberturk.

USA krevde at Tyrkia skrotet avtalen om kjøp av det russiske rakettforsvarssystemet S-400, men Tyrkia sa nei. Nå ber USA tyrkerne bidra med russiske våpen til det ukrainske forsvaret. Les mer Lukk

Slovakia og Hellas har russiske raketter



To andre Nato-land, som nå er i søkelyset med tanke på nye våpenleveranser, er Slovakia og Hellas. Slovakia har en noe eldre versjon av det russiske rakettsystemet, S-300, og har gitt beskjed om at trenger rakettene selv for å kunne beskytte eget territorium, skriver Forbes.

Hvorvidt Hellas vil avgi sine russiskbygde Tor-M1- og 9K33 Osa-missiler, som er utplassert på Kreta, er uvisst.

Hvis Tyrkia til syvende og sist skulle si ja til å overføre sine S-400-raketter til Ukraina, vil det gi det ukrainske forsvaret et luftforsvarssystem som er mer avansert enn alt annet de har til rådighet i dag. I tillegg vil det kunne åpne for at Tyrkia igjen kan innlemmes i F-35-programmet.

Dødelige tyrkiske droner påfører russerne tap



Ifølge The New York Times vil en tyrkisk våpenleveranse av denne typen sette forholdet mellom Russland og Tyrkia på en alvorlig prøve.

Ukraina bruker allerede tyrkiskproduserte droner, som skal ha påført russiske styrker betydelige tap. For Tyrkia vil en avtale om å tilby Ukraina det russiske luftvernsystemet gjøre landet til et mål for russisk gjengjeldelse.



Derfor står svært mye på spill når Tyrkia nå må ta stilling til USAs nye våpenforespørsel.