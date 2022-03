Kilder: USA gir Russland ultimatum i atomsamtalene

NTB

USA gir Russland en uke på seg til å trekke kravene de har stilt i forbindelse med gjenopplivingen av atomavtalen med Iran, melder Wall Street Journal.

Samtalene om atomavtalen har blitt satt på pause til tross for at det ble meldt at forhandlerne i Wien var nær ved å komme til en enighet. Russland har krevd garantier for at de vestlige sanksjonene mot dem etter invasjonen av Ukraina ikke går utover Russlands handel med Iran.

Nå opplyser kilder til Wall Street Journal at USA ikke vil forhandle om sanksjonene, og at Russland har fått en uke på seg til å trekke kravene.

Hvis ikke vil USA forsøke å finne alternative måter å komme til enighet med Iran uten russisk innblanding, skriver avisen.