Ukraina anklager Russland for angrep mot kreftsykehus i Mykolajiv

NTB

Ukrainske tjenestemenn anklager Russland for å ha angrepet et kreftsykehus og flere boliger i byen Mykolajiv sør i landet.

Sykehusets sjeflege Maksim Beznosenko sier at det befant seg flere hundre pasienter på kreftsykehuset under fredagens angrep, men at ingen ble drept.

Angrepet gjorde skader på bygningen og blåste ut vinduer, opplyser han.

Russiske styrker trappet fredag kveld opp angrepene mot Mykolajiv, om lag 470 kilometer sør for hovedstaden Kyiv, i et forsøk på å omringe byen som ligger mellom byene Odesa og Kherson.

Videoer delt i sosiale medier fredag kveld viste flere branner i byen, og lederen for den regionale administrasjonen i Mykolajiv, Vitalij Kim, skrev i en rekke innlegg på meldingstjenesten Telegram at det ble avfyrt skudd mot byen fra nordøst, og at det ble skutt mot sivile mål, blant dem en kafé og en boligblokk.

Tidligere har Ukraina og vestlige land anklaget Russland for å ha angrepet et sykehus i havnebyen Mariupol onsdag. Der ble tre mennesker drept, ifølge ukrainske myndigheter.