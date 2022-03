Satellittbilder viser russisk fremrykking mot Kyiv

NTB

Satellittbilder tatt fredag viser at russiske styrker fortsetter å rykke nærmere Ukrainas hovedstad Kyiv og at de beskyter boligområder underveis.

En rekke boliger og andre bygninger står i brann og det er omfattende ødeleggelser og nedslagskratre i byen Moschun, nordvest for Kyiv, ifølge bildene som det amerikanske private selskapet Maxar Technologies har tatt.

Nyhetsbyrået Reuters har ikke kunnet bekrefte bildenes ekthet på uavhengig grunnlag.

Ifølge Maxar viser et bilde en russisk artilleribataljon som aktivt skyter i sørøstlig retning. Målene det skytes mot, kan ikke bekreftes av Maxar, men ødeleggelser er observert i Moschun, om lag 7 kilometer sørøst for bataljonen, ifølge selskapet.

Et bilde viser lange køer med biler som frakter folk på flukt fra Kyiv, mens et annet bilde viser at det fortsatt brenner etter angrep mot Antonov-flyplassen.

The Guardian skriver at russiske styrker bombet flere byer i Ukraina fredag, og at det er tegn på at russiske styrker omgrupperer seg for å forberede et mulig angrep på Kyiv.