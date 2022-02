Putin: Russlands interesser er ikke gjenstand for forhandlinger

Russlands president Vladimir Putin sier han er åpen for diplomati, men at han ikke forhandler om Russlands interesser. Les mer Lukk

NTB Silje Robertsen

Russlands interesser er ikke gjenstand for forhandlinger, sier president Vladimir Putin, samtidig som han sier at landet er åpent for diplomatiske løsninger.