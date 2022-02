Elleve savnet etter brann på passasjerskip i Hellas

NTB

Elleve mennesker er savnet etter at det fredag morgen brøt ut brann på en større ferje i Det ioniske hav mellom Hellas og Italia.

Lokale myndigheter meldte først at alle passasjerene kom seg trygt av gårde av skipet og ble evakuert til øya Korfu, men siden har kystvakten meldt at elleve personer er savnet.

En gresk avis melder at 14 personer er savnet – tre grekere, ni bulgarere, en tyrker og en litauer.

Kystvakten jobber også med å berge to personer som er fanget om bord, en bulgarsk og en tyrkisk lastebilsjåfør, som regnes blant de savnede. Et titalls mennesker er lettere skadd.

Kystvakten sier at minst 278 mennesker er reddet, inkludert en uregistrert migrant. Det siste skapte frykt for at det kunne være flere uregistrerte passasjerer som har sneket seg om bord i ferja.

Italiensk skip

Det statlige, greske nyhetsbyrået AMNA skriver at det er snakk om en italiensk-flagget ferje som befinner seg nordøst for øya Ereikousa. Euroferry Olympia var på vei til Italia fra den greske byen Igoumenitsa.

I tillegg til passasjerene hadde skipet et mannskap på 51 personer.

Bulgarias utenriksdepartement opplyser at det er 127 bulgarere om bord, inkludert 37 lastebilsjåfører, og tyrkisk radio melder om 24 tyrkere.

Brenner fra ende til ende

TV-bilder viser skipet innhyllet i flammer og tjukk svart røyk som stiger til himmels.

– Skipet brenner fra ende til ende, sier redningsmannen Yiorgos Glikofridis fra Korfu, som befinner seg på et nærliggende fartøy.

– Vi hørte at brannen startet i lasterommet. Det tok bare 15 minutter før brannen nådde dekk, sier en mannlig passasjer til AFP.

Han legger til at mannskapet reagerte «rett og slett perfekt» på situasjonen.

– De var veldig organiserte. Mannskapet reddet oss, slår han fast.

Ukjent brannårsak

Den lokale fiskeren Nikos Bardis sier til den statlige TV-kanalen ERT at flere fiskebåter kom til og sirklet rundt skipet for å lete etter mennesker i vannet.

– Vi kan høre eksplosjoner, det må være lastebiler som eksploderer, sier han.

Det er ikke meldt om dødsfall etter brannen, men det er ikke uvanlig at passasjerskipene på Middelhavet har blindpassasjerer om bord.

Årsaken til brannen er ikke kjent, og en etterforskning er igangsatt.

Den forrige skipsbrannen i Adriaterhavet var i desember 2014, på det italienske passasjerskipet Norman Atlantic. Tretten mennesker omkom i brannen.