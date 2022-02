CNN: Bidens regjering vil stagge Russland ved å offentliggjøre etterretningsopplysninger

NTB

En rekke dramatiske advarsler og offentliggjøring av etterretningsrapporter fra USA er ledd i en kampanje for å hindre russiske militæraksjoner, ifølge CNN.

Amerikanske myndigheter har i klare ordelag advart mot faren for en russisk invasjon i Ukraina, i motsetning til flere europeiske land som i større grad har spilt ned krigsfaren.

Også ukrainske myndigheter har gått ut for å dempe krigsfrykten. USAs advarsler har vekket oppsikt.

Vil ødelegge effektiviteten til eventuelle operasjoner under falskt flagg

Russland har samlet enorme tropper og tungt militært utstyr langs grensen til Uktaina. dette satellittbildet fra 19. januar 2022 viser store mengder militære kjøretøy. Les mer Lukk

Kilder i Joe Bidens regjering sier til CNN at utspillene og offentliggjøringen av fortrolige etterretningsrapporter har vært nøye koordinert mellom det nasjonale sikkerhetsrådet, etterretningstjenestene og andre sikkerhetstjenester for å skape vansker for den russiske planleggingen, ødelegge effektiviteten til eventuelle operasjoner under falskt flagg og til syvende og sist minske faren for militære framstøt fra russisk side.

De amerikanske kildene mener det er tegn til at strategien virker, ifølge CNN. De mener president Vladimir Putin er blitt tatt på sengen av enkelte av meldingene, og kommunikasjon som er fanget opp av amerikansk etterretning, skal tyde på misnøye blant russiske militære og etterretningsfolk med at det er satt søkelys på planene.

– Det er nyttig at de tviler på seg selv. Det er nyttig hvis de stiller spørsmål ved om de faktisk kan gjennomføre noe av dette og fortsatt operere i hemmelighet og med et overraskelsesmoment, sier en kilde til kanalen.

Cuba-krisen i 1962: Offentliggjorde bilder av sovjetiske raketter på Cuba

Strategien har ført til konflikter med amerikanske medier fordi regjeringen har vært lite villig til å dele underlagsmateriale og bevis for sine påstander.

– Vi bruker ikke pressen som et verktøy. Det vi gjør, er å gjennomføre en strategisk kommunikasjonskampanje, sier en vestlig etterretningskilde.

Taktikken er ikke ny, skriver CNN, og viser blant annet til Cuba-krisen i 1962. Da offentliggjorde president John F. Kennedy bilder av sovjetiske raketter på Cuba, delvis for å overbevise et skeptisk pressekorps i USA og Storbritannia.