Ny Estonia-rettssak begynner i dag

NTB

Ankesaken mot skaperne av Estonia-dokumentaren begynner i en svensk lagmannsrett tirsdag. To av filmskaperne anklages for å ha forstyrret gravfreden.

Bakgrunnen er at journalisten Henrik Evertsson og vrakeksperten Linus Andersson sendte en dykkerrobot ned for å filme vraket av passasjerfergen Estonia i september 2019. Videobildene ble siden brukt som en del av dokumentaren «Estonia – funnet som endrer alt».

Dokumentaren handler om Estonia-forliset i Østersjøen i september 1994. 852 personer omkom i det som var et av de verste skipsforlisene i det 20. århundre. Bare 137 passasjerer og mannskap ble reddet. Dokumentaren viste fram bilder av et tidligere ukjent hull i skroget.

Ettersom vraket er vedtatt fredet av svenske myndigheter, mener den svenske statsadvokaten at de har brutt gravfreden.

Den internasjonale havarikommisjonen som ble nedsatt kort tid etter forliset, kom fram til at festene og låsene til baugporten var underdimensjonert og at skipet sank da store mengder vann fosset inn på bildekket.

Etter dokumentarfilmen har havarikommisjonene i Sverige, Finland og Estland gjennomført en ny granskning. En foreløpig rapport fra den svenske kommisjonen viser at hullene trolig skyldes klipper på havbunnen.

I tingretten i Göteborg ble de to frifunnet ettersom duoen jobbet fra en tysk båt, og Tyskland ikke har fredet vraket. Ett år senere er saken anket til hovrätten (lagmannsretten) for Vest-Sverige. Påtalemyndigheten har lagt ned påstand om betinget fengsel og dagbøter for filmskaperne.