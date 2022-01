Biden vurderer å sende flere soldater til Europa

NTB

President Joe Biden overveier å sende flere tusen amerikanske soldater, tillegg til krigsskip og fly til Nato-allierte i Baltikum og Øst-Europa.

Utvidelsen av den militære tilstedeværelsen øst i Europa vil signalisere et taktskifte for Biden-administrasjonen. USAs regjeringen har inntil nylig hatt en forsiktig tilnærming til den spente situasjonen på grensen til Ukraina i frykt for å provosere Russland til å invadere, skriver The New York Times.

Russland har de siste månedene bygd opp en styrke på rundt 100.000 soldater nær grensen til Ukraina, og Biden sa onsdag at han tror Kreml planlegger en intervensjon. Dermed beveger USA seg bort fra strategien om å ikke provosere, ifølge avisen.

I helgen møtte Biden representanter fra forsvarsdepartementet på Camp David. Presidenten ble forelagt ulike alternativer for å flytte USAs styrker nærmere Russland, sier en regjeringskilde.

Mellom 1.000 og 5.000 soldater kan bli sendt til land i Øst-Europa, og antallet kan tidobles dersom situasjonen forverrer seg. Det er ventet at Biden tar en avgjørelse tidlig i uken.