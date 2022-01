Ukraina melder om russisk forsvarsmateriell på ukrainsk territorium

NTB

Russland har i hemmelighet brakt inn forsvarsmateriell inn på ukrainsk territorium, hevder ukrainsk etterretningstjeneste.

Blant annet har russiske styrker satt inn flere stridsvogner og artilleri, ifølge ukrainsk etterretning. Det oppgis imidlertid ingen konkrete steder.

Samtidig hevdes det at Russland aktivt rekrutterer leiesoldater.

Situasjonen mellom Russland og Ukraina blir stadig mer spent. USA og Nato mener Russlands betydelige opptrapping langs grensa mot Ukraina er med hensikt om å invadere, noe Russland avviser.

Russland ber Vesten om en rekke garantier for å avvæpne situasjonen, blant annet at Ukraina ikke får bli medlem av Nato, samt at Nato-styrkene holder seg unna de østlige områdene.

USAs utenriksminister Antony Blinken møter fredag sin russiske motpart, Sergej Lavrov i Genève for å diskutere den spente situasjonen.