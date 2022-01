Covax ber om 46 milliarder kroner

Selv om det hittil er satt nærmere 10 milliarder vaksinedoser i verden, er rundt halvpartens av verdens befolkning ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) fortsatt uvaksinert. Foto: AP / NTB

NTB

Det internasjonale vaksinesamarbeidet Covax trenger nærmere 46 milliarder kroner innen tre måneder for å kunne forsyne fattige land med vaksine i år.

– Dette vil hjelpe verden med å redusere risiko og usikkerhet knyttet til pandemien, sier sjefen for vaksinealliansen Gavi, Seth Berkley.

Covax trenger drøyt 32 milliarder kroner for å finansiere et lager med 600 millioner doser, noe som skal sikre at også verdens fattigste land får tilgang på vaksine.

Nærmere 9 milliarder kroner trengs også for sikre beredskap og forsyningslinjer i fattige land, og rundt 4,8 milliarder kroner trengs for å dekke kostnader ved utdeling av vaksine og sprøyter som alt er donert.

Hittil i år har Covax bare fått tilsagn om i underkant av 1,7 milliarder kroner.