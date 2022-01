Storbritannia avvikler de fleste coronarestriksjonene

Boris Johnson kunngjorde onsdag at en rekke coronatiltak blir avviklet i neste uke. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP Photo / NTB

NTB

Påbud om munnbind er blant coronareglene som blir avviklet i Storbritannia neste uke, opplyste statsminister Boris Johnson onsdag.

De såkalte Plan B-tiltakene i Storbritannia avvikles i neste uke. Det innebærer at folk ikke lenger må bruke munnbind, jobbe hjemmefra eller ha vaksinebevis for å komme inn på offentlige steder, som for eksempel nattklubber.

Johnson sa også at det «snart kommer en tid» der man kan avvikle retningslinjene for selvisolasjon og karantene. De nåværende karantenereglene gjelder fram til 24. mars.

Statsministeren ønsker å få til en avstemming i underhuset om å avvikle dem tidligere, hvis situasjonen tillater det.

Labour-leder Keir Starmer sier de vil støtte lettelser i coronatiltakene «hvis vitenskapen sier at det er trygt».