Boris Johnson nekter for å ha løyet om hagefest

Storbritannias statsminister Boris Johnson nekter for å ha løyet om foranledningen til en hagefest i mai 2020. Foto: Ian Vogler / AP / NTB

NTB

Storbritannias statsminister Boris Johnson avviser at han har løyet om den omstridte hagefesten ved statsministerens kontor i mai 2020.

Etter flere dager i corona-isolasjon var Johnson tirsdag tilbake i offentligheten. Han avviste anklagene som hans tidligere topprådgiver Dominic Cummings har rettet mot ham.

Johnson sa det ikke var noen som fortalte ham at den mye omtalte sammenkomsten ikke var et jobbarrangement.

– Da jeg gikk ut i hagen, trodde jeg at jeg deltok på et jobbarrangement, sa Johnson, ifølge nyhetsbyrået PA.

Samtidig ba han om unnskyldning for feilvurderingene som ble gjort. Han sa han ikke kan forstå hvordan sammenkomsten kunne ha blitt godkjent hvis noen hadde fortalt ham at det ikke dreide seg om et jobbarrangement.

Hagefesten ble gjennomført i strid med de strenge coronareglene som gjaldt på det aktuelle tidspunktet. Dominic Cummings hevder at han forsøkte å advare Johnson mot festen.

– Statsministeren visste om invitasjonen, han visste det var en drikkefest, han løy til Parlamentet, skrev Cummings nylig på Twitter.