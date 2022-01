Nasa: Potensiell farlig asteroide vil fly nært forbi jorden tirsdag kveld

Asteroiden er dobbelt så stor som Empire State Building i New York.

Astronomer følger nøye med på en asteroide som i kveld skal passere jorden.

Asteroiden, kalt 7483, eller 1994 PC1, forventes å fly fordi planeten vår rundt klokken 22.51 tirsdag norsk tid.

Potensielt farlig

Den er målt til å være dobbelt så stor som Empire State Building i New York, og vil passere jorden omtrent fem ganger avstanden fra jorden til månen.

Dette gjør at Nasa kategoriserer asteroiden som et potensielt farlig objekt, skriver Fox News. Selv om den ikke vil treffe jorden.

– Asteroiden 1994 PC1 er veldig godt kjent og har blitt studert i flere tiår av våre #PlanetaryDefense-eksperter. Vær trygg, 1994 PC1 vil fly trygt forbi planeten vår 1,9 millioner kilometer unna neste tirsdag 18. januar», tvitret Nasa sist onsdag.

Ifølge Nasa har asteroiden en diameter på omtrent 1050 meter, og vil fly fordi med en hastighet på over 72.000 kilometer i timen.

To århundrer til neste gang

Asterodien ble oppdaget i 1994 ved Siding Spring-observatoriet i Australia i 1994 av Robert McNaught.

Ifølge Universe Today, et nyhetsnettsted for astronomi, vil ikke asteroiden komme så nær jorden igjen før om to århundrer.