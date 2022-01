Amerikansk jagerflypioner er død

NTB

Charles McGee, en av de såkalte Tuskegee Airmen som var de eneste svarte pilotene som fikk fly i kamp for USA under andre verdenskrig, er død, 102 år gammel.

McGee sovnet stille inn i Bethesda utenfor Washington D.C. natt til søndag.

Han fløy til sammen på 406 kampoppdrag for USA under andre verdenskrig, Koreakrigen og Vietnamkrigen, noe som er rekord. Da han vervet seg i 1942 sluttet McGee seg til et prøveprogram i Tuskegee i Alabama, der man lot flere hundre svarte menn prøve seg som flygere. På dette tidspunktet var det amerikanske militæret fremdeles segregert, og de fleste kamproller var reservert for hvite.

Av de 900 såkalte Tuskegee Airmen endte 450 opp med å fly i kamp og 150 ble drept. Minnet om dem er fortsatt svært viktig i USA 75 år senere. Under president Donald Trumps tale om rikets tilstand i 2020 ble McGee hedret av presidenten til stående applaus av Kongressen.