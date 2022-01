Nytt vulkanutbrudd på Tonga

Det er registrert et nytt, stort utbrudd fra den undersjøiske vulkanen hvis utbrudd lørdag utløste en tsunami på øystaten Tonga, ifølge en overvåkingstjeneste. En rekke satellittbilder fra Japans meteorologiske institutt viser lørdagens utbrudd. Foto: NICT via AP / NTB

NTB

Det er registrert et nytt, stort utbrudd fra den undersjøiske vulkanen hvis utbrudd lørdag utløste en tsunami på øystaten Tonga, ifølge en overvåkingstjeneste.

Vulkanen Hunga Tonga-Hunga Ha’apai, som ligger på en ubebodd øy 65 kilometer nord for hovedstaden Nuku’alofa, startet et utbrudd lørdag.

Det siste utbruddet ble registrert like etter klokka 23 norsk tid søndag kveld, ifølge Darwin Volcanic Ash Advisory Centre. Varslingstjenesten Pacific Tsunami Warning Centre melder om store bølger i området.

– Dette kan komme fra et nytt utbrudd i Tonga-vulkanen. Det er ikke registrert noen jordskjelv av betydelig størrelse som kan ha forårsaket disse bølgene, heter det derfra.

Lørdagens utbrudd førte til tsunamivarsler i flere land, men det er ikke meldt om omkomne noen steder. På Tonga slo tsunamien inn og skapte en bølge på 1,2 meter. Flere hus ble oversvømt.

New Zealand har sendt fly til Tonga for å vurdere skadene.

Vulkanutbruddet og konsekvensene av det har kuttet strømmen og ødelagt kommunikasjonslinjene i Tonga. Ifølge innbyggere ligner Tonga nå på et månelandskap etter å ha blitt dekket av et lag med vulkansk aske, skrev BBC søndag. Røde Kors opplyser til kringkasteren at så mange som 80.000 mennesker er rammet.

En tjenesteperson opplyser til AFP at det kan ta opptil to uker å få tilbake nettilgangen i landet.