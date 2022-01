Frankrike har fått enda en presidentkandidat

NTB

Frankrikes tidligere justisminister Christiane Taubira har kunngjort at hun stiller som presidentkandidat. Håpet er å samle en sterkt splittet venstreside.

Taubira er 69 år gammel og født i Fransk Guyana. Fra 2012–2016 var hun justisminister mens sosialisten François Hollande var president.

Hun ønsker å utfordre president Emmanuel Macron i valget i april, men veien fram dit er lang. Både på høyre- og venstresiden er det en rekke presidentkandidater som er lite lystne på å trekke seg fra kampen.

Taubiras valgkamp ble offisielt lansert i Lyon lørdag, der hun talte til tilhengere og sa at hun ønsker seg en annen type regjering. Hun kritiserte politikken for å være ovenfra og ned og etterlyste mer sosial dialog.

Blant valgløftene er økte lønninger, bedre forhold for landets skoleelever, samt et bedre helsevesen og sterkere miljøinnsats.

Hun nyter stor respekt på den franske venstrefløyen etter at hun kjempet for en lov som anerkjente slavehandelen som en forbrytelse mot menneskeheten. Mens hun var justisminister, ble det dessuten lov for homofile å gifte seg.

Rundt 30 prosent av de franske velgerne sier på meningsmålinger at de vil stemme på partier på venstresiden, og Taubira er én av seks kandidater som kjemper om deres gunst.

En meningsmåling tidligere i januar ga henne en oppslutning på 4,5 prosent.