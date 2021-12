Britiske medier: Kjennelsen mot Maxwell er dårlig nytt for prins Andrew

Kjennelsen mot Jeffrey Epstein-medhjelper Ghislaine Maxwell er et hardt slag for hennes tidligere venn prins Andrew, mener britiske medier. Arkivfoto: Steve Parsons / AP / NTB

Kjennelsen mot Jeffrey Epstein-medhjelper Ghislaine Maxwell er et hardt slag for hennes tidligere venn prins Andrew, mener britiske medier.

Prinsen, som også er hertug av York, har langvarige bånd til Maxwell, som onsdag ble kjent skyldig i blant annet å ha rekruttert unge jenter som så ble misbrukt av milliardæren Jeffrey Epstein og hans venner.

Prins Andrew har nektet for å ha begått overgrep mot Virginia Guiffre, et av Epsteins angivelige ofre, som har saksøkt prinsen for nettopp dette i USA. Han er ikke siktet i saken, og nekter for anklagene.

– Rettslig sett endrer ikke kjennelsen mot Maxwell noe for prins Andrew. Men til en viss grad har alt endret seg nå, spesielt i hvordan folk ser på prinsen, sier kongehus-journalist Johnny Dymond til BBC.

Et bilde av prins Maxwell, Guiffre og prins Andew sammen kan nå beskrives som et bilde av «sexsmugleren, sexslaven og hertugen», ifølge Dymond.

Avisen The Times erklærte kjennelsen som dårlig nytt for prins Andrew i en overskrift, og la til at det nå er veldig sannsynlig at Andrew taper søksmålet Guiffre har anlagt mot ham.

Avisen Daily Telegraph mener kjennelsen mot Maxwell kom på et svært ubeleilig tidspunkt for prins Andrew, som altså må i retten i USA i 2022.