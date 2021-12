Evergrande-aksjen ned mer enn 10 prosent

NTB

Aksjekursen til den kinesiske eiendomsgiganten Evergrande har falt med mer enn 10 prosent etter nye meldinger om ubetalt gjeld til to utenlandske långivere.

Det privateide kinesiske selskapet Evergrande har de siste månedene vært på randen av konkurs, med en gjeld på formidable 300 milliarder dollar. Den siste tiden har Evergrande måttet utsette flere gjeldsinnbetalinger.

Tidligere denne uka kom imidlertid nyheter som ble tatt godt imot av investorer, da selskapet sa at de ville være i stand til å ferdigstille titusenvis av boliger denne måneden, og også betale ned noe av gjelden.

Men torsdag ble oppturen nullet ut raskt etter børsåpning i Hongkong, da Bloomberg meldte at fristen er passert for to gjeldsbetalinger, uten tegn til betaling. Sent i morgentimene lokal tid var aksjekursen ned 10,3 prosent.

Gjeldskrisen i Evergrande, som er en av Kinas største eiendomsutviklere, har rystet markedet gjennom høsten og skapt frykt for at hele den kinesiske økonomien skal destabiliseres.