Tidligere New York-guvernør blir ikke tiltalt etter metoo-anklager

Andrew Cuomo etter at han kunngjorde sin avgang i august. Arkivfoto: Seth Wenig / AP / NTB

NTB

New Yorks tidligere guvernør Andrew Cuomo blir ikke tiltalt etter at to kvinner anklaget ham for å ha tvunget til seg kyss.