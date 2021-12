Kina kritiserer Elon Musk for å forstyrre romstasjon

Gründeren bak SpaceX og Tesla Elon Musk, her under et besøk i Oslo.

NTB

Satellitter fra Elons Musks SpaceX var ifølge kinesiske myndigheter farlig nær den kinesiske romstasjonen Tiangong. De har sendt inn en klage til FN.

Det var ved to tilfeller i juli og i oktober at SpaceX' Starlink-satellitter var i nær kontakt med stasjonen, ifølge et dokument sendt fra Beijing til FNs kontor for romsaker i desember.

Tiangong-stasjonen måtte angivelig manøvrere for å hindre kollisjonsfare på grunn Starlink-satellittene, som skal ha kommet inn i bane svært nær den kinesiske stasjonen.

Hendelsene som omtales i klagen, er ikke bekreftet fra uavhengige kilder. SpaceX har ikke svart på henvendelser om saken fra BBC , som skriver at saken har ført til mange negative kommentarer rettet mot Musk, Starlink og USA i kinesiske sosiale medier.