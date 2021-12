Danmarks helseminister med kraftsalve mot Facebook-gruppe

Danmarks helseminister Magnus Heunicke Foto: Olafur Steinar Gestsson / Ritzau Scanpix via AP / NTB

NTB

En Facebook-gruppe prøver å sabotere innsatsen mot pandemien med vaksiner og testing, skriver Danmarks helseminister.

Magnus Heunicke fyrer av en kraftsalve mot koronagrupper på Facebook, i et Facebook-innlegg andre juledag.

Det gjør han etter at nettavisen POV International skrev hvordan gruppen «Digital Civil Ulydighed» oppfordret folk til å bestille vaksine- og testtimer, for så ikke å møte opp. Gruppen har over 1.500 medlemmer.

– Det her er grenseløst usolidarisk og fullstendig ødeleggende for Danmarks innsats, skriver helseministeren.

Det er ikke klart om forsøket på sabotasje har lyktes. Helseregionene har foreløpig ikke kommentert saken.

Ber om felles kamp

Den aktuelle Facebook-gruppa skriver at den oppfordrer til en felles kamp for å få åpnet samfunnet igjen.

– Middelet gruppen vil benytte for å oppnå det er funnet hos ministeren selv, brutte avtaler. Når en minister kan bryte avtale på avtale, så kan befolkningen også, står det i informasjonen om gruppen.

Gruppestifter Kenneth Højmark Bæk bekrefter overfor dansk TV2 at medlemmer har bestilt time og bevisst ikke møtt opp.

– Jeg har laget denne gruppen fordi jeg har et barn. Hun skal ikke overlates til en framtid hvor man skal tvangsvaksineres to ganger i året, sier Højmark Bæk.

Vil ta grep

Det er ikke obligatorisk å ta vaksinen i Danmark, slik det heller ikke er i Norge, men gruppestifteren sier at befolkningen presses til å ta vaksinen.

Heunicke skriver at innsatsen med vaksinering og testing har bidratt til at Danmark har hatt færre dødsfall i pandemien sammenlignet med andre land.

– Få menneskers egoisme og konspirasjonsteorier skal ikke få lov til å ødelegge vår danske innsats, som har tatt oss så langt i denne vanskelige tid, skriver Heunicke.

Overfor POV sier Heunicke at regjeringen om nødvendig vil ta grep overfor slike grupper.

Han spesifiserer ikke hva slags grep regjeringen kan ta mot slike grupper.