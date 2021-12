Tysklands helseminister advarer om «massiv» femte coronabølge

NTB

Tyskland står overfor en femte coronabølge som drives fram av omikonvarianten, sier helseminister Karl Lauterbach.

Under et besøk i Hanover sa helseministeren at utfordringen kan bli større enn det Tyskland har opplevd til nå. Han viser til hvordan omikron sprer seg raskt i Storbritannia.

Helseminister Karl Lauterbach frykter at Tyskland står overfor en kraftig, femte smittebølge. Foto: dpa via AP / NTB Les mer Lukk

– Jeg forventer en massiv bølge. Vi må anta at omikronvarianten, som vi nå står overfor, og som vi etter mitt syn ikke kan hindre, vil utgjøre en kraftig utfordring for vårt helsevesen og for samfunnet som helhet, sa Lauterbach.

Store følger til tross for mildere sykdom



Helseministeren sa at følgene for samfunnet vil bli store, selv om symptomene på sykdommen kan vise seg å være svakere.

Han mener at antallet dødsfall kanskje kan holdes nede i et par-tre uker, men at økningen i smitte vil bli så stor at denne effekten vil snu.