Fitch: Kinesiske eiendomsgiganter misligholder lån på 1,6 milliarder dollar

NTB

De kinesiske eiendomsgigantene Evergrande og Kaisa har misligholdt obligasjonslån på til sammen 1,6 milliarder dollar, melder kredittanalyseselskapet Fitch.

Evergrande ble gitt en RD-vurdering (restricted default-rating) av kredittvurderingsselskapet Fitch torsdag, med henvisning til at det gjeldsplagede selskapet ikke har betalt mer enn 1,2 milliarder dollar i gjeldsobligasjoner.

RD-ratingen er den nest nederste foran D-rating som innebærer at Fitch mener selskapet er konkurs. Ifølge AFP og flere finansmedier er dette første gang det blir meldt at Evergrande har misligholdt et lån.

Også det kinesiske eiendomsselskapet Kaisa har misligholdt et lån på 400 millioner dollar, melder Fitch. Aksjehandelen i selskapet ble suspendert på Hongkong-børsen onsdag som følge av gjeldskrisen i selskapet.

Kinesiske myndigheter nøler

Kinas sentralbanksjef Yi Gang signaliserer at kinesiske myndigheter ikke er villig til å redde eiendomsgiganten Evergrande.

Yi beskriver Evergrandes risikoer som en «markedsbegivenhet» som vil håndteres passende og «i henhold til markedsprinsipper, lover og regler».

Sentralbanksjefen understreker at Hongkong, hvor Evergrande er børsnotert, er et finanssenter med klare regler og prosedyrer for å håndtere de aktuelle problemene.

Frykt i markedet

Det privateide kinesiske selskapet Evergrande har de siste månedene vært på randen av konkurs, med en gjeld på formidable 300 milliarder dollar. Den siste tiden har Evergrande måttet utsette flere gjeldsinnbetalinger.

Gjeldskrisen i Evergrande, en av Kinas største eiendomsutviklere, har rystet markedet gjennom høsten og skapt frykt for at hele den kinesiske økonomien kunne destabiliseres.

Markedet fryktet at selskapet problemer kunne smitte over på resten av eiendomssektoren, som anslås å utgjøre mellom 15 og 30 prosent av den kinesiske økonomien, skriver E24.

Tiltak

Evergrande uttalte sist fredag at selskap kanskje ikke er i stand til å oppfylle sine økonomiske forpliktelser.

Kinesiske myndigheter svarte med å kunngjøre flere grep. Blant annet ble det nedsatt en «risikostyringskomité» på sju personer for å styre restruktureringen av selskapet. Kun to av dem er fra selskapet, mens representanter fra myndigheter er blant de øvrige deltakerne.

Guangdongs provinsregjering vil også bistå selskapet med en arbeidsgruppe, noe analytikere i Jefferies mener indikerer en «potensiell overtakelse av Evergrande».