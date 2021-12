Tre nordamerikanske gisler satt fri i Haiti

NTB

Tre av de 17 nordamerikanske misjonærene som ble bortført i Haiti i oktober, er satt fri, opplyser den kristne organisasjonen som de tilhører.

De tre er i god form, forholdene tatt i betraktning, opplyser organisasjonen Christian Aid Ministries mandag.

Organisasjonen har ikke gitt noen detaljer om identiteten til de tre eller om omstendighetene rundt frigivingen.

16 amerikanske statsborgere og én canadier ble bortført i Haiti 16. oktober etter at de hadde besøkt et barnehjem i et område som kontrolleres av en av Haitis største kriminelle gjenger. Fem av de kidnappede er barn.

To av de 16 ble sluppet fri i november. Tolv holdes fortsatt som gisler.