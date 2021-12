FN forlenger antipiratoppdrag utenfor Somalia

NTB

FNs sikkerhetsråd har enstemmig vedtatt å forlenge FN-programmet der internasjonale marineflåter skal hindre piratvirksomhet utenfor Somalias kyst.

Resolusjonen, som ble ført i pennen av USA, ble enstemmig vedtatt av de 15 medlemslandene fredag.

Forlengelsen av oppdraget gjelder imidlertid kun for tre måneder.

Frankrike advarte i Sikkerhetsrådet om at forlengelsen er for kortvarig og man risikerer å skape et sikkerhetstomrom. Frankrike viste til at det ikke er blitt meldt om et eneste piratangrep i somaliske farvann på fire år mens FNs program har vært aktivt der.

Somalia understreker at fraværet av piratangrep rettferdiggjør at FNs oppdrag må avsluttes. Landet ønsker selv å ivareta kontrollen i somalisk farvann.

– Forlengelsen på tre måneder bør tilrettelegge for en overgang til et rammeverk for militært samarbeid, sa Somalias FN-utsending Dahir Osman på møtet.

Landet motsatte seg sterkt en forlengelse på ett år.