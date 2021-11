Stor uro og bygninger i brann på Salomonøyene

NTB

Bygninger er blitt stukket i brann i Salomonøyenes hovedstad Honiara torsdag. Folk skaper uro og krever at statsminister Manasseh Sogavare går av.

Det er andre dag på rad med uro og demonstrasjoner i Honiara, og folk har særlig rettet det kinesiske distriktet i byen.

Ifølge øyenvitner og lokale medier har folk flommet ut i gatene, i strid med en nedstengning i landet. På bilder fra Honiara kan man se at flere bygg står i brann og store, svarte røykfaner stiger opp i lufta.

Stormet nasjonalforsamlingen

Det skjer etter utbredt uro i byen onsdag, da demonstranter forsøkte å storme nasjonalforsamlingen og avsette statsminister Manasseh Sogavare.

Forretninger drevet av det kinesiske lokalsamfunnet i Honiara ble plyndret og satt på fyr, noe som førte til at den kinesiske ambassaden uttrykte «alvorlig bekymring». Sogavare sier at regjeringen fortsatt har kontroll.

– Jeg står her for å fortelle dere at landet vårt er trygt – regjeringen deres sitter og fortsetter å lede landet vårt, sa Sogavare, og la til at de ansvarlige vil bli stilt for retten.

Kina og Taiwan

De fleste demonstrantene i Honiara skal være fra naboøya Malaita, der folk lenge har følt seg oversett av landets regjering. Den lokale regjeringen på øya var også sterkt imot landets avgjørelse i 2019 om å skrote diplomatiske forbindelser til Taiwan, og heller se til Kina.

Kritikerne mener Sogavare, som sto bak avgjørelsen, står Beijing for nært. Opposisjonsleder Matthew Wale ber ham gå av, og gir kontroversielle avgjørelser tatt i hans regjeringstid skylda for volden.

– Dessverre flyter frustrasjon og undertrykt sinne fra folket mot statsministeren over i gatene, der opportunister utnytter den allerede alvorlige situasjonen som arter seg, sier han.