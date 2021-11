Slovakia beklager tvangssterilisering av romfolk

NTB

Den slovakiske regjeringen har offisielt beklaget å gjennom flere tiår ha tvunget romfolkskvinner i landet til å sterilisere seg.

Landets koalisjonsregjering kom onsdag med en uttalelse der de mange årene med menneskerettsbrudd ble fordømt, og det ble beklaget til de rammede, melder det statlige nyhetsbyrået TASR.

Det er kun mulig å komme med upresise anslag om hvor mange som faktisk ble tvangssterilisert, men regjeringens romfolksrepresentant sier det er snakk om flere tusen kvinner.

Ifølge regjeringen ble steriliseringen utført mellom 1966 og 1989, med mål om å begrense antall fødsler blant romfolk. Men selv etter at det kommunistiske regimet i landet falt, erkjenner regjeringen at romfolkskvinner ble presset i til å sterilisere seg etter å ha fått barn helt fram til 2004.

Menneskerettsorganisasjoner og Europarådet har i flere år krevd at Slovakia innrømmer det mangeårige overgrepet mot romfolket og gir ofrene kompensasjon. Europarådets kommissær for menneskerettigheter Dunja Mijatovic tvitrer at beklagelsen er et viktig første steg.

Hun ber videre om at en apparat for å utbetale oppreisning raskt blir etablert.