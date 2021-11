WHO: Vaksine beskytter bare delvis mot coronasmitte

Mange synes å tro at coronavaksine fullt ut beskytter mot smittespredning, men det er ikke tilfelle, advarer Verdens helseorganisasjon (WHO). Foto: AP / NTB

NTB

Coronavaksine beskytter ikke fullt ut mot smittespredning, advarer WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Mange vaksinerte synes å tro at det ikke lenger er nødvendig å forholde seg til smitteverntiltak, sier WHO-sjefen.

– Vi er bekymret for den falske følelsen av sikkerhet, samt troen på at vaksiner har gjort slutt på pandemien og at folk som er vaksinert ikke trenger å ta noen andre forholdsregler, sier Tedros.

Han minner om at vaksine bare gir 60 prosent beskyttelse mot deltavarianten av viruset.

– Vaksine redder liv, men beskytter ikke fullt ut mot smittespredning, sier Tedros.