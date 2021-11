Coronavaksine-allianse vil teste andre vaksiner også

Vaksinealliansen Coalition for Epidemic Preparedness Innovation (Cepi) ble lansert i Davos i 2017 av Norge, India, Tyskland, Japan, Bill & Melinda Gates Foundation, britiske Wellcome Trust og Verdens økonomiske forum.

NTB

Vaksinealliansen Cepi vil utvide til å også forske på vaksiner mot andre epidemier og pandemier enn corona.

– Vi har allerede sett flere dødelige sykdomsutbrudd som påvirker befolkninger i det tjueførste århundre – og vi vet at den neste pandemien kommer. Det er ikke et spørsmål om «hvis», men «når», sier direktør for vaksine FoU Melanie Saville i Cepi i en pressemelding.

Nå skal laboratorienettverket bruke de samme metodene og materialene for å standardisere evaluering av ulike vaksiner i kliniske studier.

Ifølge Cepi er det den største globale gruppen som bruker de samme metodene og materialene, som reagenser – stoffer som brukes til å utføre en vitenskapelig test – for å standardisere evalueringen av infeksjonsvaksiner.

Blant Cepis prioriterte sykdommer er chikungunya, lassa-feber, MERS, nipah, Rift Valley-feber og sykdom X. Vaksinekandidater som utvikles mot disse, skal nå vurderes.

Hovedkontoret ligger i Norge. Norske myndigheter har tidligere bidratt med 2 milliarder kroner til alliansen. Alliansen benytter en sentralisert testmetode, allerede brukt for å vurdere over 15.000 prøver fra kliniske forsøk av flere enn 30 COVID-19-vaksineutviklere.