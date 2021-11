Uvaksinerte utestenges på Grønland

NTB

Koronasmitten stiger på Grønland. Uvaksinerte får nå forbud mot å besøke offentlige steder i blant annet hovedstaden Nuuk.

Naalakkersuisut, regjeringen på Grønland, har besluttet at de uvaksinerte ikke får tilgang til blant annet restauranter, frisører, biblioteker og idrettsanlegg. Reglene gjelder i tillegg til Nuuk også for byen Upernavik og ni bygder.

Samtidig oppheves en grense på 20 personer i sammenkomster i Nuuk.

Reglene gjelder for alle som er eldre enn to år, med mindre man omfattes av unntaksordninger. Barn mellom to og tolv år kan også få adgang om de har vært smittet allerede og kan vise til en positiv PCR-test som er minst 14 dager og maks 12 uker gammel.

Grønland fikk sitt første koronadødsfall lørdag.