Hviterussland bekrefter EU-samtaler

Tusenvis av migranter og flyktninger, hovedsakelig fra Midtøsten, oppholder seg i leirer ved grensen i det Vesten sier er en krise skapt av Hviterussland for å splitte EU og slå tilbake mot sanksjoner. Minsk har avvist anklagene.

NTB

Hviterussland bekrefter at de vil holde samtaler med EU om migrantkrisen som foregår på grensen mellom Polen og Hviterussland

Også en EU-talsmann bekrefter dette, og oppfordrer samtidig Hviterussland til å gi humanitær tilgang til grenseområdet.

Det er ikke kjent når samtalene vil finne sted.

Tidligere onsdag snakket Tysklands statsminister Angela Merkel og den hviterussiske presidenten Aleksandr Lukasjenko sammen på telefon. De ble da enige om at Hviterussland og EU måtte snakke sammen.

Merkels talsmann Steffen Seibert sa også at Merkel hadde understreket behovet for å gi humanitær hjelp og returmuligheter for de berørte menneskene på grensen.

EUs grensebyrå Frontex samarbeider allerede med polske og irakiske myndigheter om å arrangere charterfly fra Polen for å returnere folk fra grensen.