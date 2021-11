Hunden Canon offer for halal-turisme – skaper sterke reaksjoner

Dødsfallet til kjæledyret har utløst harme og en større debatt om halal-turisme i Indonesia.

Hunden Canon ble funnet død i en kurv som egentlig er ment til å frakte kål, etter at lokale myndigheter hadde tatt beslag i hunden, tilhørende en eier av et feriested på øya Baguk nordvest i landet.

Det melder South China Morning Post (SCMP).

Bakgrunnen for at myndigheten tok beslag i hunden er at Aceh-regionen i Indonesia har satset stort på halal-turisme, turisme rettet mot troende muslimer.

Halal-turiststeder er steder der det for eksempel ikke serveres grisekjøtt, alkohol eller er tillatt med gambling eller prostitusjon. Aceh er den eneste regionen i Indonesia som praktiserer sharialov.

Mente hunden var «haram»

Da hunden ble beslaglagt av lokale myndigheter skal begrunnelsen være at den førte til at feriestedet brøt med sharialov og at hunden var «haram», forbudt.

I tillegg til at beslaget endte med at Canon døde, har det også dukket opp videoer der lokale myndigheter beskyldes for tortur av hunden, da de forsøkte å få kontroll på den med en lang pinne. Hundens eier skal ikke ha vært til stede da dette skjedde. Lokale dyrevernorganisasjoner har anmeldt forholdet.

– Vi ser på hvorvidt hunden ble utsatt for tortur, og vi forstår at beslaget kan ha sammenheng med halal-turisme-initiativet, sier Iin Maryudi Helman, politisjef i Singkil til SCMP. Han bekrefter at det er forvirring om hva halal-turisme faktisk innebærer.

Politisjefen: Ikke ulovlig med hund

– Vi undersøke eksakt hva halal-turisme betyr, og om det betyr ting som at grisekjøtt ikke skal selges på restauranter, eller om det også betyr at hunder ikke er tillatt på området. Det er trolig dekket av lokale reguleringer, så vi må sjekke nøyaktig hva de betyr, sier han.

Politisjefen er ikke kjent med at det skal være ulovlig å eie hund i den ultrakonservative regionen.

Canon ble holdt i en kål-kurv og det ble lagt en presenning over. Da eieren av hunden, kalt Willy av avisen, kom for å hente den, var den død. hundeeieren selv har ikke ønsket å uttale seg noe mer om saken ut over at han beklager oppstusset.

Skjebnen vekker reaksjoner

Historien om Canon har vekket sterke reaksjoner og myndighetene er anklaget for å ha misbrukt både dyret og halal-reglene. Emneknaggen #JusticeForCanon trender på sosiale medier i Indonesia og det har vært arrangert flere protestaksjoner.

Kampanjen har også nådd landets turistminister, Sandiaga Uno, som har lovet at myndighetene skal gå gjennom hva halal-turisme skal, og ikke skal være.

Ti av Indonesias 36 provinser er kategorisert av myndighetene som halal-turistdestinasjoner. Indonesia er det fjerde mest folkerike landet i verden, med om lag 237 millioner innbyggere, og 86 prosent av befolkningen er muslimer.