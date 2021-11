Kina gjør tilhengere av Taiwans uavhengighet til kriminelle

NTB

Flere fremtredende politikere i Taiwan er oppført på en kinesisk liste over kriminelle på livstid.

Kina vil registrere personer som støtter Taiwans uavhengighet, som kriminelle livet ut, sier en talskvinne for Kinas kontor i Taiwan, ifølge Reuters.

Dette er første gang Kina ilegger konkret straff til personer som de anser for å støtte Taiwans uavhengighet.

Kinas kontor i Taiwan navnga fredag de første personene som vil bli oppført i registeret over kriminelle tilhengere.

De beskrives som «hardnakkede tilhengere av Taiwans uavhengighet». De det gjelder, utestenges fra å kunne besøke Kina, Hongkong og Macau.

Dette er det siste grepet i den kinesiske eskaleringen mot Taiwan. Kinas president Xi Jinping holder seg til en hard linje og har truet med å ta Taiwan med makt.

Da kommunistene tok makten på fastlands-Kina i 1949, flyktet to millioner nasjonalister til Taiwan. Etter en årrekke med autoritært styre har øya fått et fullt utviklet demokrati de siste tiårene, og Taiwan fungerer som et selvstendig land.

Taiwan er med sine 23,5 millioner innbyggere en svært viktig aktør i internasjonal handel. Dette gjelder for eksempel produksjon av avanserte IT-komponenter.