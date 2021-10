Kuppmakerne i Sudan skal ha sparket flere ambassadører

NTB

Militæret i Sudan har angivelig fjernet seks ambassadører, blant dem landets utsendelse til EU, fra stillingen etter kuppet, ifølge flere medier.

Sudans ambassadører til EU, USA, Kina, Frankrike, Qatar og også sjefen for Sudans delegasjon i Genève, har blitt avsatt, melder statlig sudansk fjernsyn og Al Arabiya.

En rekke sudanske diplomater har fordømt militærkuppet og uttrykt solidaritet med demonstranter som viser motstand mot kuppet.

– Vi understreker igjen vår ufravikelige forpliktelse og støtte til det sudanske folks kamp for frihet, fred og rettferdighet, samt overgangsprosessen for å etablere et permanent, demokratisk system i landet, heter det i en felles uttalelse fra landets ambassadører til Belgia, Frankrike, Sveits, Kina, Sør-Afrika, Qatar, Kuwait og De forente arabiske emirater.

Det var natt til mandag at militæret kuppet makten og satte flere regjeringsmedlemmer og sivile ledere i fengsel.