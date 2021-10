Donald Trump Jr. latterliggjør Alec Baldwin etter innspillings-ulykken

Donald Trump jr. har gått hardt ut mot Alec Baldwin i sosiale medier. Han selger også T-skjorter med teksten «våpen dreper ikke mennesker, Alec Baldwin dreper mennesker».

Natt til fredag mistet 42 år gamle Halyna Hutchins livet under filminnspillingen av «Rust» i Santa Fe.

Skuespiller og produsent Alec Baldwin (63) avfyrte et rekvisittvåpen han trodde var ladet med løspatroner. Det var imidlertid ladet med skarp ammunisjon.

Som om ikke den tragiske ulykken var ille nok for Baldwin, må han nå også tåle å bli latterliggjort og hånet av Donald Trumps eldste sønn, Donald Trump jr.

«Anti gun nut»

Allerede dagen etter den tragiske ulykken tok ekspresidentens sønn til sosiale medier for å håne Baldwin.

«That look when an anti gun nut kills more people with a gun than your extensive firearm collection ever has», skriver Trump jr. i et Instagram-innlegg hvor Baldwin er avbildet.

Baldwin har lenge kjempet for en innstramming av våpenlovene i USA, og har ved flere anledninger gjort narr av Trump i satireshowet «Saturday Night Live».

Kona får også høre

Det har stormet rundt Baldwin etter ulykken, og mandag kveld brøt kona, Hilaria Baldwin, tausheten.

– Mitt hjerte er med Halyna. Mannen hennes. Sønnen hennes. Familien deres og de nærmeste. Og min Alec, skriver hun blant annet på Instagram.

Hilaria Baldwins innlegg ble publisert ett døgn etter at også hun fikk høre det fra Trump jr.

43-åringen gjorde nemlig et poeng Hilarias spanske aksent og språkutfordringer, som mange har ment er et spill for galleriet, i en post med et bilde av ekteparet og bildeteksten «Hvordan sier vi, på engelsk, vi er rævkjørt? - Hilaria Baldwin».

Selger T-skjorter

I tillegg til å angripe skuespilleren og hans kone på sosiale medier, har Trump også igangsatt et T-skjorte-salg på sine egne nettsider.

For 27,99 dollar kan man ifølge Independent kjøpe T-skjorter hvor det står «våpen dreper ikke mennesker, Alec Baldwin dreper mennesker».

Flere har reagert på Trump juniors oppførsel, uten at det gjør nevneverdig inntrykk på den forhenværende presidentsønnen.

– Til de av dere som mener vi skal la Alec Baldwin være, la oss alle huske at Alec Baldwin ville vært den første som hadde pisset på alles grav om han hadde stått på andre siden. Faen ta ham.

Innspillingsleder med historie

I forkant av ulykken fikk Alec Baldwin beskjed om at våpenet han benyttet var en «cold gun», altså et ufarlig våpen.

Dette var det innspillingsleder Dave Halls som sa, rett før skuddet ble avfyrt. Det var også Halls som ga våpenet til Baldwin.

Ifølge både CNN og AFP skal Halls ha fått sparken fra produksjonen av «Freedom’s Path» i 2019, etter at et medlem av filmcrewet fikk en skade da et våpen uventet ble avfyrt.

Under innspillingen av serien «Into the Dark» i 2019 ble det levert inn en intern klage mot Halls, som baserte seg på hans opptreden på filmsettet.

Maggie Goll, som sendte inn klagen, mener Halls ikke tok hensyn til sikkerhetsregler for våpen og pyroteknikk.