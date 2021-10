Afghansk general: Folk med relasjoner til Taliban ble fløyet til Norge

NTB

Folk med relasjoner til Taliban ble fløyet til Norge, mens mange som burde vært evakuert hit, ble igjen i Kabul, sier en afghansk general. Forsvaret avviser å ha evakuert folk som ikke skulle blitt det.

General Ghulam Daud Tarakhil var den første kommandanten for CRU, den afghanske terrorstyrken norske soldater trente og levde tett på fra 2014.

Ifølge Aftenposten har han sendt et brev til det norske Forsvarsdepartementet der han kritiserer prosessen som fant sted da vestlige styrker fortsatt kontrollerte flyplassen i Kabul.

Svartelistet



I brevet navngir Daud Tarakhil en mann som spilte en sentral rolle i å utvikle listene over folk som skulle evakueres. Han hevder mange av de som ble evakuert, var venner eller slektninger av vedkommende, og at flere som ble evakuert som CRU-personell, ikke var det.

Ifølge generalen og andre kilder Aftenposten har snakket med, kom folk som hadde påfallende kort fartstid i CRU med på flyene til Norge. Det skal også folk som har blitt svartelistet av CRU ha blitt.

Forsvaret avviser: – Det stemmer ikke

Svartelisten omfatter folk som enten hadde vært arrestert før, eller hadde koblinger til personer afghanske myndigheter mente støttet Taliban.

Forsvaret avviser påstanden om at folk med tilknytning til Taliban har kommet til Norge.

– Det stemmer ikke at Norge har evakuert noen med tilknytning til Taliban. Vi hadde gode prosedyrer for å identifisere riktige folk på flyplassen i Kabul. Forsvaret samarbeidet med nøkkelpersoner i CRU med å identifisere personell som ble evakuert. Vi har ikke evakuert folk som ikke skulle blitt det, sier Brigader Eystein Kvarving, talsmann for forsvarssjef Eirik Kristoffersen, til Aftenposten.

