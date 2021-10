Økonomisk trøbbel for Erdogan

NTB

Tyrkias økonomiske problemer tårner seg opp for president Recep Tayyip Erdogan, som må håndtere økende inflasjon og stort valutafall.

De økonomiske problemene i Tyrkia blir tydeligere og tydeligere. Landet er herjet av inflasjon, og regjeringen har også nylig blitt utsatt for sjelden kritikk fra næringslivet. I en uttalelse i forrige uke oppfordret TÜSİAD, den største industrisammenslutning i Tyrkia, regjeringen til å stabilisere liren og få inflasjonsraten – som nå er på nesten 20 prosent – under kontroll.

I forrige uke truet Erdogan oppsiktsvekkende nok med å kaste ut ambassadørene fra ti land, blant dem Norge, fordi de hadde kritisert brudd på menneskerettighetene i Tyrkia. Mandag ombestemte han seg.

Flere eksperter mener at Erdogans uttalelser først og fremst handlet om å avlede oppmerksomheten fra de økonomiske problemene på hjemmebane.

– Under de nåværende omstendighetene prøver presidenten desperat å skifte tema og finne en syndebukk, sier Timur Kuran ved Duke-universitetet til AFP.

Kan bli dyrt

Dersom Erdogan hadde gjort alvor av truslene om å kaste ambassadørene ut, ville det kunne ha fått økonomiske konsekvenser. Flere av landene er svært viktige handelspartnere, og utestengelsene ville ha ført til ytterligere press på den tyrkiske valutaen, fastslår Wolfango Piccolo i konsulentfirmaet Teneo overfor Financial Times.

Bakgrunnen for at Erdogan først erklærte ambassadørene uønsket, var at de i forrige uke gikk ut med en felles uttalelse der de krevde at den fengslede regimekritikeren Osman Kavala må løslates

Kavala er blitt fremstilt som et symbol på Erdogans økende intoleranse overfor kritikere. Internasjonale observatører og menneskerettsaktivister har gjentatte ganger bedt om at Tyrkia løslater Kavala og den kurdiske politikeren Selahattin Demirtas. Sistnevnte har vært fengslet siden 2016, og kritikerne mener de begge er fengslet av politiske årsaker.

Advarer mot konsekvenser

Siden begynnelsen av 2021 har liren tapt nesten en firedel av sin verdi. På tross av økt inflasjon har Erdogan presset sentralbanken til rentekutt. En dollar kan nå kjøpes for 9,75 lire, mens den til sammenligning kostet på 7,4 lire på begynnelsen av året – og 3,5 lire i 2017.

– Jeg er bekymret for de tyrkiske finansmarkedene. Det er uunngåelig at liren kommer under salgspress, sier finansanalytiker Tim Ash til Reuters.

Opposisjonslederen Kemal Kiliçdaroglu anklager Erdogan for å ville flytte oppmerksomheten vekk fra problemene. Det er valg i Tyrkia i juni 2023.

– Disse handlingene kommer ikke for å beskytte nasjonale interesser, de er forsøk på å rettferdiggjøre at økonomien er ødelagt, men på falsk grunnlag, skrev han i en Twitter-melding i helgen.

– Verre dager i vente

IMF spår en økonomisk vekst på 9 prosent i år, men inflasjonen er over dobbelt så høy. Det globale hvitvaskingstilsynet FATF plasserte også nylig Tyrkia under oppsyn for mangler i kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering.

– Jeg er veldig trist på vegne av landet mitt, sier Gulseren Pilat, som jobber i et advokatselskap i Ankara.

Hun sier hun håper situasjonen ikke er så ille som folk frykter.

– Men jeg er overbevist om at verre dager er i vente, sier Pilat.