Hjelpeorganisasjoner varsler om akutt matkrise i Afghanistan

Migranter står i kø for varm mat distribuert av en lokal mann i en provisorisk leir som huser migranter hovedsakelig fra Afghanistan, i Velika Kladusa, Bosnia, tirsdag 12. oktober 2021. (AP Photo)

NTB

Over 22 millioner afghanere, blant dem 5 millioner barn, vil lide under akutt matmangel denne vinteren, advarer flere hjelpeorganisasjoner

– Denne vinteren vil millioner av afghanere bli tvunget til å velge mellom migrasjon og sult, med mindre vi klarer å trappe opp den livreddende hjelpen, sier David Beasley, sjef for Verdens matvareprogram (WFP).

Krisen i Afghanistan er allerede mer alvorlig enn situasjonen i Jemen og Syria, og bare i Kongo er matsituasjonen verre, får AFP opplyst av FN-kilder.

– Afghanistan er nå i en av verdens verste humanitære kriser – hvis ikke den verste – og matsikkerheten har kollapset, sier Beasley.

WFP opererer med fire ulike grader av matmangel. Afghanistan befinner seg i fase tre, som er den nest alvorligste.

Vil ha våt vinter

WFP sier i en felles uttalelse med FNs organisasjon for ernæring og landbruk at deres plan for nødhjelp til landet bare har en tredel av den nødvendige finansieringen.

– Når det gjelder tørken, håper vi på en våt vinter. Men hvis tørken fortsetter, må vi iverksette passende tiltak til våren, sier Taliban-talsperson Zabihullah Mujahid til AFP.

Redd Barna varsler at 5 millioner barn er i ferd med å sulte i Afghanistan.

– Det virker som om det ikke er noen ende på lidelsen for afghanske barn. Etter flere tiår med krig står de nå overfor den verste sultkrisen i landets historie, sier Redd Barnas landsjef i Afghanistan, Christopher Nyamandi.

Vil hjelpe

Vest i Afghanistan har allerede tusenvis av familier lagt på flukt, mange av dem har søkt tilflukt i midlertidige leirer utenfor de store byene. Da AFP-journalister besøkte provinsene Herat og Badghis, møtte de familier som hadde sett seg tvunget til å selge døtrene sine til ekteskap for å dekke gjeld og sikre mat for å overleve.

Opprørsbevegelsen Taliban veltet det USA-støttede regimet i Afghanistan i august og tok kontrollen over landet. Taliban lovet å gjenopprette stabilitet i landet, men sliter med internasjonale sanksjoner og blodige angrep fra ekstremistgruppen IS-K.

– Vi prøver å få folket vårt ut av den nåværende situasjonen og hjelpe dem. Humanitær bistand har også kommet fram, sier Mujahid.