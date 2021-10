Gazprom truer med å kutte gassleveranser til Moldova

NTB

Russiske Gazprom kan komme til å kutte gassleveransene til Moldova hvis landet ikke betaler regningene sine og signerer en ny kontrakt, ifølge Interfax.

Det russiske nyhetsbyrået meldte før helgen at Moldova ifølge Gazprom skylder selskapet nesten 6 milliarder kroner.

– Hvis gassen ikke er fullt ut betalt og kontrakten ikke er signert fra desember, vil Gazprom stanse gassleveransene til Moldova, sa Sergej Kuprijanov, en tjenestemann hos den russiske gassgiganten.

Kontrakten med Gazprom utløp i september, men ifølge Kuprijanov er selskapet villig til å «møtes på halvveien» og forlenge kontrakten ut oktober.

Moldova erklærte fredag en 30 dager lang unntakstilstand i et forsøk på å sikre seg billigere gass fra EU etter at prisen på russisk gass ble oppjustert med over 40 prosent tidligere i oktober.

Selv om kontrakten med Gazprom er forlenget ut oktober, får landet ifølge statsminister Natalia Gavrilita en tredel mindre gass enn hva som er vanlig i oktober. Hun beskriver situasjonen som kritisk.

Moldova grenser til Romania og Ukraina og får gass via rørledninger som passerer den russiskvennlige utbryterrepublikken Transnistria og Ukraina.