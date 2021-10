En død og flere skadd i eksplosjon på restaurant i Uganda

NTB

En person døde og sju ble alvorlig skadd i en eksplosjon på en restaurant i Ugandas hovedstad lørdag kveld.

Politiet sendte en bombegruppe til stedet etter det som ble omtalt som en kraftig eksplosjon ved 21-tiden. Natt til søndag var det ennå uklart om eksplosjonen var en følge av en kriminell handling eller om den hadde naturlige årsaker.

Uganda er et relativt fredelig land. Men tidligere denne måneden oppdaterte Storbritannia sitt reiseråd for Uganda, med henvisning til at britiske myndigheter anser det som svært sannsynlig at ekstremister kan utføre angrep i Uganda. Også Frankrike har oppdatert reiserådet for Uganda.

I 2010 ble 76 mennesker drept i et dobbelt bombeangrep i Kampala. Den somaliske ekstremistgruppen al-Shabaab påtok seg ansvar for de to angrepene, som var rettet mot folk som så fotball-VM på TV i en restaurant og en rugbyklubb.

Angrepet ble sett på som hevn for at Uganda hadde sendt soldater til Somalia for å hjelpe landet i kampen mot jihadistgruppen.