Utlendinger drept på restaurant i mexicansk turistby

To utenlandske kvinner ble drept og tre utlendinger ble såret da de ble beskutt på en restaurant i den mexicanske turistbyen Tulum.

Kvinnene kom fra Tyskland og India, mens de sårede er fra Tyskland og Nederland, opplyste påtalemyndighetens kontor i delstaten Quintana Roo torsdag.

Skytingen skjedde onsdag kveld på en restaurant i byens sentrum. Ifølge den foreløpige etterforskningen var skytingen et resultat av et væpnet sammenstøt mellom to gjenger som begge selger narkotika.

Ofrene hadde ingen kjente forbindelser til kriminalitet og ser ut til å ha havnet i kryssild mellom gjengene, uttaler ordfører Marciano Dzul.

En av dem som skjøt, er blitt pågrepet, ifølge byens ordfører.

Tulum er kjent for sine strender og maya-ruiner. Byen blir ansett som tryggere enn Cancún og Playa del Carmen litt lenger nord på den karibiske kysten, men en bølge med vold knyttet til gjenger som driver med narkotikahandel og utpressing, har etter hvert nådd også Tulum.