Drapsdømt eiendomsarving coronasyk

NTB

Den drapsdømte amerikanske eiendomsmagnaten Robert Durst er syk med covid-19 og er lagt i respirator, opplyser hans advokat.

78 år gamle Durst ble torsdag dømt til livsvarig fengsel for å ha skutt og drept sin venn Susan Berman i Beverly Hills i 2000.

Fredag opplyser hans advokat Dick DeGuerin til NBC News at Durst har testet positivt på covid-19 og er lagt i respirator på et sykehus. Advokaten sier at Durst hadde tydelige problemer med å både puste og snakke da han var i retten torsdag for å motta straffen.

Durst, en mangemillionær som HBO-dokumentaren «The Jinx» handlet om, ble i september kjent skyldig i å ha drept Berman. Durst har hele tiden sagt han er uskyldig.