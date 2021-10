John Kerry tror ikke verden vil nå kuttmålene etter klimatoppmøtet

NTB

USAs klimautsending John Kerry demper forventningene før klimatoppmøtet i Glasgow som går av stabelen 31. oktober.

I et intervju med nyhetsbyrået AP vedgår han at klimatoppmøtet, som skal vare fra 31. oktober til 12. november, antakeligvis ikke vil lykkes i å få gjennom nødvendige utslippskutt.

Han roser likevel USA, EU, Japan og andre allierte og uttrykker håp om at nok land vil følge etter de neste årene.

– Innen Glasgow er over, kommer vi til å vite hvem som gjør sin del av innsatsen, og hvem som ikke gjør det, sier Kerry.

Når verdens ledere om bare noen uker samles i Glasgow, er det under et nytt press for å sette i verk tiltak for å bremse utslippene av klimagasser og oppfylle Parisavtalen fra 2015. Målet i Parisavtalen er å begrense den globale oppvarmingen til 2,0 grader fra førindustrielt nivå.

Advarer

Klimautsendingen snakket også om de skadelige konsekvensene hvis USA ikke skulle klare å få gjennom betydelige klimatiltak. I Kongressen har Demokratene et marginalt flertall.

– Det vil være som da Trump trakk seg ut av Parisavtalen, sier Kerry om et klimanederlag i Kongressen.

Etter at Trump trakk USA ut av avtalen, har president Joe Biden lovet milliardinvesteringer i klimatiltak på hjemmebane.

Bekymret for gap

Kerry vedgår at det fortsatt vil være et gap mellom hva land lover å redusere av utslipp, og de faktiske utslippskuttene.

– Vi må være ærlige om gapet, og vi må bruke det som ytterligere motivasjon for å fortsette å akselerere så fort vi kan, sier han.

I mellomtiden vil penger investert i renere energi som batterilagring, føre til framskritt som kan hjelpe land som henger etter, til å ta igjen forspranget, ifølge Kerry.