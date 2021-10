Hasbro-topp Brian Goldner er død

Monopol-sjefen ble 58 år gammel.

Brian Goldner, administrerende direktør i selskapet Hasbro, døde tirsdag, 58 år gammel. Det melder nyhetsbyrået Reuters.

Nyheten om dødsfallet kommer kun to dager etter at Goldner forlot stillingen sin i selskapet. Medisinske årsaker var bakgrunnen for at han forlot toppstillingen med umiddelbar virkning.

I august 2020 fortalte Goldner at han fikk kreft i 2014, og at han har fått behandling siden.

Goldner ble ansatt i Hasbro i år 2000, og fikk jobben som administrerende direktør i 2008.

– Siden han startet i selskapet for mer enn to tiår siden, har Brian vært hjertet og sjelen til Hasbro. Som en karismatisk og lidenskapelig leder i både leke- og underholdningsindustrien, brakte Brians arbeid glede og latter til barn og familier over hele verden, sier konstituert administrerende direktør i Hasbro, Rich Stoddart, i en uttalelse.

Hasbro er en av verdens største leketøysprodusenter. Selskapet omsetter for flere milliarder kroner i året, og utgir blant annet det svært populære brettspillet Monopol.

Goldner etterlater seg kona Barbara og en datter.