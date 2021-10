Uklart hvem som arver Lars Vilks

NTB

Venner av avdøde Lars Vilks ønsker å starte en kunstforening som kan forvalte kunsten hans. Men det er uklart hvem som nå eier kunsten.

– Det pågår et arbeid med å få klarlagt hvem som er bobestyrer og dermed ansvarlig for dødsboet. Dette er ikke avklart, sier Stefan Sintéus ved Malmö-politiet til SVT.

Vilks' venn og kunstnerkollega Fredrik Larsson sier til SVT at et alternativ er å la venner og kolleger av den omstridte kunstneren etablere en kunstforening som kan ta over ansvaret for kunsten hans.

Først og fremst handler det om verket Nimis, en stor utendørs skulptur laget av drivved. Verket krever mye vedlikehold og ble også oppført uten tillatelse i et naturreservat i Skåne.

Lars Vilks var imidlertid ikke lenger eier av Nimis. Det ble solgt til det internasjonalt kjente kunstnerparet Christo og Jeanne-Claude, som begge nå er døde.

Det andre av Lars Vilks' mest kjente verk, tegningen av en hund som forestiller profeten Muhammed, befinner seg for tiden på det statlige museet for moderne kunst i Warszawa i Polen. Der inngår det sammen med flere andre av Vilks' verker i den omstridte samleutstillingen «Politisk kunst».

Vilks var truet på livet etter å ha laget Muhammed-karikaturen i 2007. Han omkom i en trafikkulykke for halvannen uke siden.